Yemen'de şiddet olayları: 10 ölü, 21 yaralı

Yemen'in batısındaki Taiz ilindeki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, Taiz'in kuzeyindeki Safa, Misbah ve Muşeki mahallelerine düzenlediği topçu bombardımanında 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

4 ARAÇ VURULDU

Husilerin, yerleşim alanlarına düzenlediği topçu saldırılarının son günlerde yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Taiz'in batısındaki 2 ilçede Husiler ile Salih yanlılarının mevzilerine düzenlediği 20'ye yakın hava saldırısı sonucu Husiler ile Salih yanlısı 9 kişi öldü, 14'ü yaralandı. Hava saldırısında hükümet karşıtı gruplara ait 4 araç da vuruldu.