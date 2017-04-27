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Yemen'de şiddet olayları: 10 ölü, 21 yaralı

Yemen'in batısındaki Taiz ilinde meydana gelen şiddet olaylarında 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

27.04.2017 - 10:27
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Yemen'in batısındaki Taiz ilindeki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, Taiz'in kuzeyindeki Safa, Misbah ve Muşeki mahallelerine düzenlediği topçu bombardımanında 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

4 ARAÇ VURULDU

Husilerin, yerleşim alanlarına düzenlediği topçu saldırılarının son günlerde yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Taiz'in batısındaki 2 ilçede Husiler ile Salih yanlılarının mevzilerine düzenlediği 20'ye yakın hava saldırısı sonucu Husiler ile Salih yanlısı 9 kişi öldü, 14'ü yaralandı. Hava saldırısında hükümet karşıtı gruplara ait 4 araç da vuruldu.

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