Yemen'de suikast girişimi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ed-Dali ilinde hükumet güçlerine bağlı 30. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim es-Saidi'nin, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce üzerine ateş açıldı.
Saidi'nin suikastten yara almadan kurtulduğu, beraberindeki 3 askerin ise hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
BİR HUSİ KOMUTANI ÇATIŞMADA ÖLDÜ
Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında, yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında El-Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilere bağlı komutan Abdunnasır el-Cuneydi'nin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.
Hükumet güçlerine bağlı basın organlarında da Cuneydi'nin, hükumet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda beraberindeki bazı militanlarla birlikte öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.