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Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan füze imha edildi

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin savunma sistemleriyle imha edildiği bildirildi.

AA | 07.04.2018 - 01:15..
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Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, Yemen'in Sada kentinden, Suudi Arabistan'ın sınır bölgesine yakın Necran kentindeki yerleşim yerlerini hedef alan balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

ŞARAPNELLER YERLEŞİM YERLERİNE DÜŞTÜ

Füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Maliki, havada vurulan balistik füzeye ait şarapnellerin yerleşim yerlerine düştüğü ancak bölgede hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi almadıklarını kaydetti.

Maliki, Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin devam ettiği" anlamına geldiğini öne sürerek, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" vurguladı.

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