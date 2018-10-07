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Yemenli 200 öğrenci Türkiye'de eğitim alabilecek

Yemenli 200 öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alabilecek.

AA | 07.10.2018 - 15:56..
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Yemenli 200 öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alacak.

ÖĞRENCİLERE TÜRKİYE'DE EĞİTİM İMKANI

YTB'de imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Yemenli Öncüler" projesiyle, ülkenin farklı şehirlerinden seçilecek Yemenli 200 öğrenciye Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yüksek öğrenim imkanı sunulacak.

YENİ YILDA BAŞLAYACAK

YTB Başkanı Abdullah Eren, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, protokol kapsamında imzalanan projeyi 2019'da uygulamaya koyacaklarını belirtti. Abdullah Eren, "Yemen, Türkiye'nin özellikle bu süreçte önem ve hassasiyet gösterdiği ülkelerin başında geliyor" ifadesini kullandı.

Yemenli 200 öğrenci Türkiye'de eğitim alabilecek

YENİ NESİL İNŞA HEDEFİ

YTB'nin, ilerleyen süreçte kardeş ülke Yemen'in istikrarı ve barışına yönelik eğitim ve kültür alanında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Abdullah Eren, "İnşallah daha güzel yarınları, daha eğitimli ve ahlaklı yeni bir nesil inşa edecek" dedi.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Abdullah Eren, söz konusu burs programlarının daha iyi ve müreffeh bir Yemen'in yanı sıra iki ülke ilişkileri için önemli araç olduğuna işaret ederek, "Yemen'den burslandırdığımız öğrenci sayısını her sene artırıyoruz. Bu sene de artırdık" şeklinde konuştu.

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