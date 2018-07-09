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Yemin sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.

AA | 09.07.2018 - 16:54..
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Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra 13. Cumhurbaşkanı olarak resmen görevine başladı.

"İNŞALLAH SONRAKİ DAHA GÜZEL OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından ilk yorum olarak, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.

"BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ"

Erdoğan, "Efendim size Başkanım diyebilir miyiz?" diye soran gazeteciye ise "Başkanım" karşılığını verdi.

Yemin sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti VİDEO

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