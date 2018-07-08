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Yemin töreni öncesinde güvenlik üst seviyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş katılımla yarın düzenlenecek yemin töreni öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

AA | 08.07.2018 - 18:58..
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Yemin töreni öncesinde güvenlik üst seviyede

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 17 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

10 BİN POLİS MESAİ YAPACAK

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak.

Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

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