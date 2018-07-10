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TBMM'de yemin töreni

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanları TBMM'de yemin etti.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 15:13..
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TBMM'de yemin töreni

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yemin etti VİDEO

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yemin etti VİDEO

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Zehra Zümrüt Selçuk yemin etti VİDEO

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu yemin etti VİDEO

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Süleyman Soylu yemin etti VİDEO

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Hulusi Akar yemin etti VİDEO

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yemin etti VİDEO

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yemin etti VİDEO

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yemin etti VİDEO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Mehmet Cahit Turan yemin etti VİDEO


Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yemin etti VİDEO

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yemin etti VİDEO

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yemin etti VİDEO

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yemin etti VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Berat Albayrak yemin etti VİDEO

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yemin etti VİDEO

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

Mustafa Varank yemin etti VİDEO

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