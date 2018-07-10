TBMM'de yemin töreni

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.
Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yemin etti VİDEO
Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yemin etti VİDEO
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk yemin etti VİDEO
Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu yemin etti VİDEO
İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu
Süleyman Soylu yemin etti VİDEO
Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar
Hulusi Akar yemin etti VİDEO
Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yemin etti VİDEO
Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yemin etti VİDEO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yemin etti VİDEO
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan
Mehmet Cahit Turan yemin etti VİDEO
Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yemin etti VİDEO
Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yemin etti VİDEO
Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yemin etti VİDEO
Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yemin etti VİDEO
Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak
Berat Albayrak yemin etti VİDEO
Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yemin etti VİDEO
Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank