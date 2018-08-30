Yeni bir roman formatı doğuyor: Insta-Roman

New York Halk Kütüphanesi, dijital ortamın nimetlerinden faydalanmayı en iyi bilen kurumlardan. Kurum, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde yeni bir projesini paylaşmaya başladı. Bu okuma deneyimi konusunda değişik fikirlere yol açacak gibi.

ALICE HARİKALAR DİYARINDA

Kurum, ilk çalışmasını grafik sanatçısı Magoz ile iş birliği yaparak Lewis Carroll’un klasiği olan Alice Harikalar Diyarı ile başladı. Instagram öyküsü formatı ile takipçileriyle paylaştı. Instagram’ın “Story” özelliği sayesinde sayfalar arasındaki geçiş, girişimcilere ilginç fikirler vermiş oldu.

BİR ANİMASYONA DÖNÜŞÜYOR

Instagram’ın story özelliği, Magoz’un çalışmalarını, “flip-book” tarzı, sayfaları hızla çevirince bir animasyon da izlemiş oluyorsunuz.

Bu fikir, yeni fikirlere de güzel bir zemin oluşturuyor.

(Kütüphaneden bir görüntü)

SIRADA KAFKA VAR

Kurum yetkilileri, sırada Kafka’nın Dönüşüm eseri de dahil olmak üzere pek çok metnin olduğunu vurguluyor.

Insta-Roman (Insta-Novel) formatında okuyucuyla buluşan kurum, yeni nesil bir dijital kütüphane oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Open Culture

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Damla Karakuş

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