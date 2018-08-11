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Yeni bungee jumping tarzı: Nevis Mancınık

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Nevis Vadisi, The Nevis Mancınık bungee’siyle maceralarına bir yenisini ekledi.

Özel İçerik | 11.08.2018 - 08:53..
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Yeni bungee jumping tarzı: Nevis Mancınık

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Eğer bungee jumping’in heyecan verici olmadığını düşünüyorsan, 'Nevis Mancınık' kalbinizi boğazında hissetmenin mükemmel bir yolu. Bunu denediğinde havada sadece 1,5 saniyede yaklaşık 100 kilometre hızda (saatte 62 mil) ilerleyeceksin. Etkileyici rakamlar değil mi… Seni bir mancınık, efendime söyleyeyim bir top güllesi gibi fırlatıyorlar. Manevra kavramını abartan aktivite, heyecanının ayarlarıyla oynayacak bir teklif.

VİDEO ANLATSIN

Nevis Mancınık, özel olarak tasarlanmış bir düzenek. Ayak parmakların, Queenstown yakınlarındaki uzak bir vadide, Kawarau Nehri'nin 150 metre yüksekliğindeki bir platformun kenarında duruyor. Sert bir kuvvetin hareketiyle birlikte; sanki merdivenden aşağı doğru biri tekme atmış gibi düşmeye başlıyorsun. Korkmak için yeterince sebebin var ama hiç yaşamadığın bir duygunun varlığıyla tanışmak için kendine bu zevki yaşat.

Yeni bungee jumping tarzı: Nevis Mancınık

4 SAATLİK UZUN BİR MACERA

Yaklaşık dört saat süren gezi ile, mancınığın bulunduğu Nevis Vadisi'ne dağ araçlarıyla gidiliyor. Araçlar her yarım saatte bir Queenstown Bungy Merkezi, Shotover Köşesi ve Queenstown'dan kalkıyor.

Yeni bungee jumping tarzı: Nevis Mancınık

SAHİP OLMAN GEREKEN ÖZELLİKLER

Bu çılgınlığı yapacak kadar cesuryürek olduğunu biliyoruz ama gitmeden önce bilmen gereken birkaç şey var.

Yeni bungee jumping tarzı: Nevis Mancınık

YAŞ

Bu çılgınlığı yaşayabilmen için en az 13 yaşında olmak zorundasın. Yaşı 13 ve altı olan çocuklar için, check-in sırasında rızalarını imzalamak ve onlara eşlik etmeleri için bir yetişkine ihtiyaç duyuluyor.

AĞIRLIK

Mancınıkla paralel hareket edip savrulmaman ya da uçup gitmemen için minimum 45 kg , maksimum 127 kg olmalısın.

SÜRE

Kalkış noktasından itibaren dağ aracıyla vadiye varıp, Mancınık atlayışını yapıp, ikramlardan faydalanmanın ardından totalde 4 saat sonra dönmüş oluyorsun.

GİYİM

Lütfen düz, güvenli ve kapalı ayakkabı giydiğinden emin ol. Vadi çok soğuk olabilir, bu yüzden ceket almanı öneririm.

FİYAT

Yetişkin255 $

NZ Öğrenci225 $

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