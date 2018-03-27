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Yeni çıkanlar

Kitap Ayracı, bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledi.

Özel Haber | 27.03.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Kitap

YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

Yeni çıkanlar

OSMANLIDAN İNSAN MANZARALARI

Millingen, İstanbul'da bankerlik yapmış ve 1800'lü yılların ortasında bu kitabı yazmıştır. Kitap, Osmanlı topraklarında doğmuş ve yaşamış bir İngiliz'in gözlemlerini aktarmaktadır. Yazar, Osmanlı'nın son dönemini yakalayan bir insanın gözünden farklı kültürlerin, dinleri, karakterleri, kıyafetleri ve tarihlerini, gündelik hayata dair gözlemleri ile birlikte paylaşır.

Osmanlıdan İnsan Manzaraları

Julius R. Van Milligen

Doruk Yay.

S.: 104

Kitabı satın almak için tıklayınız: Nobelkitap

Yeni çıkanlar

İSTANBUL'DA KAYIP ZAMANLAR

Çizmeciyan, kitabının ikinci cildinde, Notre Dame de Sion'dan mezun olup İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi bölümüne gittiği 5 arkadaşıyla arkadaşlıklarını, 1940'ların üniversite çevresini, entelektüel çevrelerin dedikodularını genç bir öğrenci gözüyle anşatmaya devam ediyor.

İstanbul'da Kayıp Zamanlar

Liji Pulcu Çizmeciyan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Yeni çıkanlar

COĞRAFYA MAHKUMARI

Coğrafi şartlar tüm liderleri kısıtlar. Siyasi ve diplomatik tercihler, dağlar, nehirler, denizler ve binalarla şekillenir. Evet, küresel olayları takip etmek için insanları, fikirleri ve eylemleri anlamalısınız, ama coğrafi şartlardan haberiniz yoksa resmin bütününü asla göremezsiniz...

Coğrafya Mahkumları

Tim Marshall

Çev.: Mert Doğruer

Epsilon Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Yeni çıkanlar

ARTIK FARK ETMEDİĞİNDE

Karısı tarafından terk edilen, hayatla çok da bağı kalmamış bir adamın, gazetede gördüğü “İhtirasları hiçbir sınır tanımayan ve seyahat etmeye hazır bir adam için iş telifi” ilanıyla hayatının yönü bir anda değişir. Olduğu yerden çok uzaklara giderek, bilmediği yaşamlara, ilkel şartlara, ensest ilişkilere şahit olur...

Artık Fark Etmediğinde

Juan Carlos Onetti

Çev.: Nurhayat Çalışkan

Alakarga Yay.

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Yeni çıkanlar

SÖZÜN ONURU

Edebiyatın aracı sözdür, hele bir düşünce yazısının sözüyse bu; sözün onuru, yazar için her şeyden önemli olmalıdır. Elinizdeki kitap, sözün onurunu onlarca yıl taşımış bir kalemden çıkma. Sanat, edebiyat, siyaset, günlük yaşam üzerine okunması gereken kitap...

Sözün Onuru

Adnan Binyazar

Can Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Yeni çıkanlar

KARANLIKTAKİ KADINLAR

Kadınlar bu kez tekinsiz öyküler anlatıyor… Ama yakınarak, mağduriyeti yücelterek değil… Kadınlığın hep bilinen ama bilmezden gelinen gücüyle… İstanbul’un her biri farklı bir sır barındıran köşesinde, kadınların rehberliğinde gizemli, heyecanlı, gerilimli bir yolculuk…M

Karanlıktaki Kadınlar

Orkide Ünsür - Işın Beril Tetik - Aşkın Zengin Akkuş - Gülbike Berkkam - Zeynep Çolakoğlu - Seran Demiral - Özlem Ertan - Funda Özlem Şeran - Nurgül Çelebi Özmen

Bilgi Yay.

S.: 206

Kitabı satın almak için tıklayınız: bilgiyayınevi

Yeni çıkanlar

NEREDEN BAŞLAYALIM

Yazar, mimar, insanbilimci ve eğitimci kimliğiyle, bilgilerini ve hayat tecrübesini, gözlemleriyle harmanlayarak her gün karşılaştığımız sorunların temeline iniyor ve kalıcı bir çözüm vaat ediyor. Başlangıç noktası ise: Eğitim. Bozkurt Güvenç, yeni kitabı Nereden Başlayalım-Eğitimin ABC’si’nde Türkiye’nin kurtuluş reçetesini yazıyor.

Nereden Başlayalım

Bozkurt Güvenç

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: Nobelkitap

Yeni çıkanlar

ANTROPOLOJİ, EKOLOJİ VE ANARŞİZİM

Morris yardımlaşma, medeniyet, karşılıklılık, hâkimiyet, maneviyat, bireycilik, kimlik gibi insan öznesinin toplum ve doğayla ilişkisinin temel meselelerini avcı toplayıcı toplumlardan günümüze dek ele alırken sosyal bilimlerin farklı alanlarından konuyla ilgili belli başlı tartışmaları ve yapıtaşı metinleri analiz ediyor.

Antropoloji, Ekoloji ve Anarşizim

Brian Morris

Çev.: Baran Karsak

Kolektif Kitap

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]



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