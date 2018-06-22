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'Yeni dönemde eğitimde önemli değişiklikler olacak'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,"Önümüzdeki dönemde eğitimde önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim." dedi.

AA | 22.06.2018 - 10:48..
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Eğitim-Bir-Sen üyeleriyle Bursa Dobruca'da bir restoranda bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'de eğitim sisteminde tarihe, geçmişe, milli ve manevi değerlere bakış açısıyla ilgili olarak çok farklı dönemler yaşandığını söyledi.

OKU, DÜŞÜN MUHAKEME ET

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir kere ezber anlayışını bir tarafa bırakarak Cumhurbaşkanımızın gençlere söylemiş olduğu gibi 'Oku, düşün, muhakeme et, uygula', önümüzdeki dönemde eğitimde bu anlamda önemli değişikliklerin olacağını söyleyebilirim çünkü bizim buna ihtiyacımız var." dedi.

Hakan Çavuşoğlu, insana yapılan her yatırımı desteklediklerini belirterek, eğitim alanındaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

'Yeni dönemde eğitimde önemli değişiklikler olacak'

"EN ÇOK ÖĞRETMENİ BİZ ATADIK"

Hakan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar 16 yılda 585 bin öğretmen almışız. 80 yıllık tarihimizde bu kadar öğretmen atanmamış. Bursa'da 750 olan okul sayısı bin 753 olmuş. Derslik sayımız 9 binlerden 24 binlere, öğretmen sayımız 16 binlerden 37 binlere çıkmış. Kişi başına düşen öğretmen sayısı 16 öğrenciye tekabül ediyor. Sınıflarımızdaki bilişim teknolojisiyle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin tanışması, tüm bunlar altyapının düzenlenmesi bakımından çok önemli şeylerdir. Esas önemli olan konu Milli Eğitim Bakanlığımızın içerik ve müfredat konusundaki bakış açısını değerlendirmek. Biz hala o tek tip anlayışının tortularıyla eğitilme çabalarını sürdürüyoruz" dedi.

'Yeni dönemde eğitimde önemli değişiklikler olacak'

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