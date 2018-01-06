Yeni emlak yasası bu sene yürürlüğe girecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni hazırladığı yasa ile birlikte birçok alanda değişikliğe gidildi.

YÜZDE 3'LÜK BEDELİN ÜZERİNDE OLMAYACAK

Yeni yasa ile birlikte emlakçı komisyonuna da bir sınırlama geliyor. Hazırlanan taslak gereği alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3'ün üzerinde olamayacak.

VATANDAŞ DAHA UYGUN BEDEL ÖDEYECEK

Konut kiralamada hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olmasının önüne geçiliyor. Hizmet sözleşmesinde alım satıma ilişkin hizmet bedeli oranına yer verilmemesi halinde bu bedel, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin binde beşi olacak. Hizmet sözleşmesinde kiralamaya ilişkin hizmet bedeline yer verilmemesi halinde bedel talep edilemeyecek.

Yeni yasayla birlikte vatandaşlar ev alırken, satarken veya kiralarken daha uygun bir bedel ödeyecek.

EMLAKÇILIĞA DA KURALLAR GELİYOR

Bunun tasarının yanı sıra emlakçılığa da bazı sınırlamalar getirildi. Yeni Emlakçı Yasası'na göre; 4 yıllık üniversitelerden mezun olan emlakçılar mesleki yeterlilik sınavına girerek meslekte kendine yer bulabilecek. Sınavda başarılı olanlar ise 1 yıl staj yapacak.

Ayrıca yeni yasa ile birlikte bazı ofisler kapatılacak ve açılacak her bir ofisin minimum otuz metrekare olması şartı getirilecek. Tasarının 2018 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.