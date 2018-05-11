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Yeni kampanyayla konut yatırımcısı kâra girecek

Konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 0,98'e düşürülmesi sonucu kredi kullanan vatandaşlar, geri ödemelerde yüzde 22,2 kâr edecek.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 16:39..
  1. Haberler
  2. Emlak
Yeni kampanyayla konut yatırımcısı kâra girecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısına kulak veren bazı bankalar, konut kredisi faizini 0,98'e indirerek yatırımcının yüzünü güldürdü.

Yeni kampanyayla konut yatırımcısı kâra girecek

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Emlak Konut GYO ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) başlattığı kampanyalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından harekete geçen bankalar, konut kredisi faiz oranlarını 10 Ağustos 2016'da yüzde 0,95'e kadar çekmişti.

100 BİN LİRADAN AYLIK 185 LİRA KAZANÇ

Faiz indirimi sayesinde 100 bin ila 500 bin lira arasında konut kredisi kullanan tüketicilerin, kampanya öncesine kıyasla ceplerinden 22 bin ile 111 bin lira arasında daha az para çıkacak. Ev alırken 100 bin liralık konut kredisi çeken bir tüketicinin cebinde 22 bin 200 lira kalacak.

Vatandaşın toplam ödemesi 192 bin 720 liradan 170 bin 520 liraya, aylık ödemesi de bin 606 liradan bin 421 liraya düşecek. 200 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplamda 44 bin 433 lira, ayda 371 lira daha az ödeyecek. 200 bin lira çeken tüketici, aylık 3 bin 212 lira yerine 2 bin 841 lira, toplamda da 385 bin 442 lira yerine 341 bin 9 lira ödeme yapacak.

Yeni kampanyayla konut yatırımcısı kâra girecek

400 BİN LİRAYA AYLIK 741 LİRALIK KÂR

Tüketicinin çekeceği kredi tutarının 400 bin lira olması durumunda cepte kalacak tutar aylık 741 lira, toplamda da 88 bin 867 lira olacak. Çekilecek kredi tutarının 500 bin liraya çıkması halinde cepte aylık 925 lira, toplamda da 111 bin lira kalacak. Aylık 8 bin 30 lira yerine 7 bin 105 lira, 963 bin 600 lira yerine 852 bin 600 lira ödeme yapılacak.

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