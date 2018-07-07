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Yeni KHK yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine ilişkin düzenlemeyi içeren yeni KHK yayınlandı.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 00:07..
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Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

Yayınlanan yeni KHK'ya göre; and içme töreni Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılır.

Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilecek ve aynı birleşimde yemin töreni gerçekleştirilecek. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve TBMM Genel Seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde yemin töreni, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılacak. TBMM toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağırılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün ant içecekler

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