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Yeni KHK'dan kaygılı olan Gül'e, Bahçeli'den cevap

696 sayılı KHK'yı 'kaygı verici' olarak tanımlayan Abdullah Gül için Devlet Bahçeli "Bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum" dedi.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 18:51..
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Yeni KHK'dan kaygılı olan Gül'e, Bahçeli'den cevap

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirmişti.

GÜL: KHK'DAN KAYGILIYIM

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı direnenleri kapsayan ve yargılanmalarını engelleyen KHK için Gül, "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı verici." yorumunda bulundu.

"VEHME KAPILMIŞ ZİHNİYETLER..."

Yeni yayımlanan KHK'larla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan MHP  Lideri Devlet Bahçeli, "İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni KHK'dan kaygılı olan Gül'e, Bahçeli'den cevap

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