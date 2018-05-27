Yeni Kömürhan Köprüsü'nün yüzde 82'si tamamlandı

Elazığ- Malatya karayolunun bölünmüş yola dönüştürülmesinin ardından mevcut köprünün bulunduğu noktada trafik akışını daha da rahatlatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce 6 Ocak 2014'te yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında yapılan modern köprü, ters Y şeklinde tek pilon (betonarme kule) ve maksimum açıklık olarak literatürde 4. sırada yer alıyor.

4 ŞERİTLİ OLARAK HİZMET VERECEK

Büyük ölçüde yerli teknoloji ve iş gücü kullanılarak yapılan uzunluğu 660, pilon yüksekliği 168,5, kenar açıklığı 180, orta açıklığı 380 ve genişliği ise 24 metre olacak köprü, 4 şeritli olarak ulaşım hizmeti verecek.

DOĞU VE BATI ARASINDAKİ ULAŞIM RAHATLAYACAK

Elazığ ile Malatya'nın Karakaya Baraj Gölü üzerinden bağlantısını sağlayacak olan köprü, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Orta Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konumu bulunuyor.

Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nde son durum İZLE



ÜLKE 2023 VE 2071 HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR

Taşkın Doğan da son 20 yılda ülkenin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Ekonomik gelişmeye paralel olarak ülkedeki ulaşım ağında da duble yollar gibi büyük iyileştirilmeler yapıldığını aktaran Doğan, "Tarih boyunca ulaşım her zaman stratejik öneme sahip olmuştur. Tarihte Orta Asya'da Türkler ve Çinliler sürekli ticari anlamda ulaşım yolları için bayağı savaşlar vermişler. Bu anlamda ülkemizin kalkınması ve ticaretin gelişmesinde ulaşım çok önemli bir nokta. Yatırımcı üretmiş olduğu ürünlerin taşınmasında daha rahat ve ekonomik bir ulaşıma ihtiyaç duymaktadır. Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli de bu anlamda büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz, inşallah bu yatırımlar artarak devam eder ve ülkemiz çok daha iyi noktalara gelir." dedi.