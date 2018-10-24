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Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Bölge trafiğinde ortalama 50 bin aracın trafikten çekilmesine denk rahatlama sağlandı.

AA | 24.10.2018 - 08:52..
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Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Türkiye'de ilk defa sürücüsüz metro olarak faaliyet gösteren Üsküdar-Ümraniye metrosunun 2. etabı olan Çekmeköy hattı 2 gün önce açıldı.

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

16 istasyonlu metronun ekonomiye katkısının 800 milyon euroyu aşması bekleniyor.

Türkiye’nin ilk otomatik sürücüsüz metro hattı olan bu projeyle birlikte ilk yılda 400 otobüs ve 858 minibüs trafikten çekilecek.

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

İLK GÜN 334 SEFER YAPTI

Tam kapasiteyle hizmet veren Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattında ilk günde 334 sefer ile toplamda 179 bin 612 yolcu taşınırken, 6'lı vagon setleriyle yapılan seferler, aynı anda daha fazla vatandaşa rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağladı.

Birinci etap olan Üsküdar-Ümraniye hattında günlük ortalama 90 bin yolcu taşınırken, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye alınmasıyla bir günde taşınan yolcu sayısı 2 katına çıktı.

Bu rakam, raylı sistemlerde ek hatların devreye alınmasıyla yolcu sayısında görülen en fazla artış olarak kayda geçti.

İstanbul'da 4 ilçeye doğrudan hizmet eden 20 kilometrelik hat sayesinde ilk günde 179 bin 612 yolcunun metroyla taşınmasıyla bölge trafiğinde ortalama 50 bin aracın trafikten çekilmesine denk rahatlama sağlandı.

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

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