Yeni nesil çipli sahte kimlik belgesiyle yakalandı

Emina Jahovic ve Sadettin Saran otelde çok gürültü yaptı

1 Oğuz Atay kimdir Sağlığında hak ettiği ilgi ve şöhreti bulamamış, ama “Tutunamayanlar” ile bugünü yakalamış fikriyle geleceği çok önceden görmüş yazar, Oğuz Atay’ın hayat hikâyesidir.

2 ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü SON DAKİKA: Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Amerikalı papaz Brunson hakim karşısına çıktı.

3 Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu Adana'nın Karanebili Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 81 keçi can verdi.

4 Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri bulundu.

5 Ozan Tufan: Gençlere örnek oluyorum Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakıp U21 takımına gönderdiği Ozan Tufan, genç oyunculara abilik yaptığını ifade etti.

6 Van’da 15 bin paket kaçak sigara ve eroin yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 910 paket kaçak sigara ile 60 gram eroin ele geçirildi.