taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.93235
Euro
6.90305
Altın
1218.9
Borsa
94247.92
Gram Altın
233.268

Yeni nesil çipli sahte kimlik belgesiyle yakalandı

Antalya'da uygulama yapan polise Y.E.O. adına düzenlenmiş yeni nesil çipli sahte kimlik kartı gösteren A.Ş., gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan A.Ş., adliyeye sevk edildi.

DHA | 12.10.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

e

Polisin 5 Ekim günü Antalya Aksu ilçesi Vezirhan uygulama noktasında yapılan rutin kimlik kontrolleri esnasında, durumundan şüphelenilen bir kişi, görevlilere Y.E.O. adına düzenlenmiş kimlik belgesi gösterdi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Yeni nesil çipli kimlik kartını UV (mor ışık) cihazıyla inceleyen polis, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Sahte kimlikle yakalanan kişinin A.Ş. olduğu, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

A.Ş., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

297
Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

269
Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı

Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı

164
Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

37
Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

225
PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

38
Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM