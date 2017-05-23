Yeni Şafak yazarı Akif Emre hayatını kaybetti

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, köşe yazarı Akif Emre'nin ölüm haberini twitter'dan şu ifadelerle duyurdu;

"Çok değerli yazarımız, sevdiğimiz abimiz Akif Emre, az önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin. Çok üzgünüz."

SON YAZISI BUGÜN YAYINLANMIŞTI

Akif Emre'nin son yazısı bugün Yeni Şafak'ta yer almıştı.

"ODAYA GİRDİĞİMDE KOLTUĞA YIĞILMIŞTI"

Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat.com" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi.

Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif Bey'i kaybettik." dedi.