Yeni sistem okulların kalitesini yükseltmeyi hedefliyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye girişte sınavsız sistemin liselerin eğitim kalitelerinin yükseltilmesiyle başarılı olacağını söyledi:

BÜTÜN LİSELER FEN LİSESİ AYARINA ÇIKARILACAK

-Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir. Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım

FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYISI 12 BİNDEN 120 BİNE ÇIKTI

-Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim. Fen lisesi sayımız 302, öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. 12 bindi öğrenci sayısı, 120 binin üzerine çıkardık. 10 kattan fazla arttırdık. Hiçbir bölümde böyle bir artış da yok.

TEOG yerine yeni sistem İZLE