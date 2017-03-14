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Yeni tramvay hattının güzergahı belli oldu

İstanbul'da Eminönü'nden Eyüp'e uzanacak ve Haliç sahilden geçecek bir tramvay hattı yapılması planlanıyor.

14.03.2017 - 13:50
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle Eyüp’te hayata geçirilen yatırımların toplu açılış töreni Eyüp İSKİ Şubesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Yeni tramvay hattının güzergahı belli oldu

HAT EMİNÖNÜN'DEN EYÜP'E KADAR ULAŞACAK

Törende konuşma yapan Başkan Kadir Topbaş, yeni hatla ilgili de bilgi verdi. Topbaş, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde bu kentin sevdalısı olarak başlattığı yerel yönetim mantığını ve anlayışını devam ettiriyoruz. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Eyüp ilçemize metro geleceği hayal dahi edilemezdi. Şu anda iki tane metro hattı Eyüp’ten geçiyor. Şimdilerde yeni başladığımız Eminönü’nden Haliç boyunca sahilden Eyüp’e giden tramvay hizmet verecek. İhalesi ve yer teslimleri yapıldı, başladı ve devam ediyor” dedi.

Yeni tramvay hattının güzergahı belli oldu

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