taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.046
USD
3,7873
EURO
4,6903
ALTIN
163,02
PETR
69,0600

Yeni trend Van Gölü Ekspresi

Sosyal medyanın yeni trendi Doğu Ekspresi'nin yerini, yavaş yavaş Van Gölü Ekspresi almaya başladı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Yeni trend Van Gölü Ekspresi

ENSONHABER.COM/Mustafa Civan

Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitmek, son yıllarda oldukça popüler. Gençlerin, adını 'Karsrail' olarak adlandırdığı keyifli yolculuk için bilet bulmanız bu aylarda çok zor. Çünkü tren biletleri, önümüzdeki iki ay boyunca dolu.

Yeni trend Van Gölü Ekspresi

OTELLER YÜZDE YÜZ DOLU

Kış turizminin vazgeçilmezlerinden olan Kars'ta, oteller yüzde yüz dolu.

Bu durum sadece otel sahiplerinin değil, Kars esnafının da yüzünü güldürdü.

LIKE'LAR ARTIK VAN GÖLÜ EKSPRESİ'NE ATILACAK

Doğu Ekspresi'ndeki doluluk nedeniyle gençler, rotalarını Van Gölü Ekspresi'ne çevirdi.

Kış mevsimine girdiğimiz andan itibaren sosyal medyada 'like manyağı' olan Doğu Ekspresi fotoğraflarının yerini artık Van Gölü Ekspresi'nde çekilen fotoğraflar alacak.

Yeni trend Van Gölü Ekspresi

ESKİDEN ÇİLEYDİ

Yaklaşık 10-15 sene önce, bu trenler konforsuz ve inanılmaz kalabalıktı, yolcular resmen çile çekiyordu.

Trende yük kısıtlaması olmadığı için, insanlar o dönemlerde tren yolculuğunu seçiyor ve aşırı kalabalıkla birlikte taşınan malzemeler, trende kötü bir koku oluşuyordu.

Günümüzde ise bu trenler tamamen keyif için kullanılıyor ve oldukça konforlu.

YOLCULUK 25 SAAT

Biletiniz ve tüm hazırlıklarınız tamamsa, sizi 25 saat sürecek keyifli bir yolculuk bekliyor. Uzun süren bu yolculukta acıktığınızda yemekli vagona giderek karnınızı doyurabilirsiniz.

TOPLAM 60 İSTASYON

Salı ve pazar günleri Ankara'dan haraket eden tren, tam 60 istasyondan geçiyor:

Irmak, Yahşihan, Kırıkkale, Balışıh, Çerikli, Sekili, Yerköy, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Karasenir, Kanlıca, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköprü, Kayseri, Sarıoğlan, Karaözü, Yeniçubuk, İhsanlı, Şarkışla, Hanlı, Gözmen, Bedirli, Kalın, Yapı, Sivas, Taşlıdere, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Demiriz, Akçamağara, Akgedik, Hekimhan, Malatya, Battalgazi, Fırat, Kuşsarayı, Pınarlı, Baskil, Şefkat, Yolçatı, Elazığ, Yurt, Çağlar, Muratbağı, Palu, Beyhan, Ekerek, Suveren, Genç, Turna, Nurik, Solhan, Kale, Muş, Sıcaksu, Rahova ve Tatvan.

Yeni trend Van Gölü Ekspresi

VAN'A GİTMİYOR

Van Gölü Ekspresi'nin adına aldanıp Van'a kadar gittiğini düşünmeyin, çünkü yolculuk, Bitlis'in Tatvan ilçesinde son buluyor.

Dilerseniz yük vagonu taşıyan feribotla, dilerseniz de 20 lira karşılığında otobüsle Van’a geçebilirsiniz.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

26
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

235
Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı’na operasyon

312
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

112
NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

23
Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

103
CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

141