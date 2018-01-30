Yeni trend Van Gölü Ekspresi

ENSONHABER.COM/Mustafa Civan

Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitmek, son yıllarda oldukça popüler. Gençlerin, adını 'Karsrail' olarak adlandırdığı keyifli yolculuk için bilet bulmanız bu aylarda çok zor. Çünkü tren biletleri, önümüzdeki iki ay boyunca dolu.

OTELLER YÜZDE YÜZ DOLU

Kış turizminin vazgeçilmezlerinden olan Kars'ta, oteller yüzde yüz dolu.

Bu durum sadece otel sahiplerinin değil, Kars esnafının da yüzünü güldürdü.

LIKE'LAR ARTIK VAN GÖLÜ EKSPRESİ'NE ATILACAK

Doğu Ekspresi'ndeki doluluk nedeniyle gençler, rotalarını Van Gölü Ekspresi'ne çevirdi.

Kış mevsimine girdiğimiz andan itibaren sosyal medyada 'like manyağı' olan Doğu Ekspresi fotoğraflarının yerini artık Van Gölü Ekspresi'nde çekilen fotoğraflar alacak.

ESKİDEN ÇİLEYDİ

Yaklaşık 10-15 sene önce, bu trenler konforsuz ve inanılmaz kalabalıktı, yolcular resmen çile çekiyordu.

Trende yük kısıtlaması olmadığı için, insanlar o dönemlerde tren yolculuğunu seçiyor ve aşırı kalabalıkla birlikte taşınan malzemeler, trende kötü bir koku oluşuyordu.

Günümüzde ise bu trenler tamamen keyif için kullanılıyor ve oldukça konforlu.

YOLCULUK 25 SAAT

Biletiniz ve tüm hazırlıklarınız tamamsa, sizi 25 saat sürecek keyifli bir yolculuk bekliyor. Uzun süren bu yolculukta acıktığınızda yemekli vagona giderek karnınızı doyurabilirsiniz.

TOPLAM 60 İSTASYON

Salı ve pazar günleri Ankara'dan haraket eden tren, tam 60 istasyondan geçiyor:

Irmak, Yahşihan, Kırıkkale, Balışıh, Çerikli, Sekili, Yerköy, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Karasenir, Kanlıca, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköprü, Kayseri, Sarıoğlan, Karaözü, Yeniçubuk, İhsanlı, Şarkışla, Hanlı, Gözmen, Bedirli, Kalın, Yapı, Sivas, Taşlıdere, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Demiriz, Akçamağara, Akgedik, Hekimhan, Malatya, Battalgazi, Fırat, Kuşsarayı, Pınarlı, Baskil, Şefkat, Yolçatı, Elazığ, Yurt, Çağlar, Muratbağı, Palu, Beyhan, Ekerek, Suveren, Genç, Turna, Nurik, Solhan, Kale, Muş, Sıcaksu, Rahova ve Tatvan.

VAN'A GİTMİYOR

Van Gölü Ekspresi'nin adına aldanıp Van'a kadar gittiğini düşünmeyin, çünkü yolculuk, Bitlis'in Tatvan ilçesinde son buluyor.

Dilerseniz yük vagonu taşıyan feribotla, dilerseniz de 20 lira karşılığında otobüsle Van’a geçebilirsiniz.