Yeni Türkiye’nin hikayesi: Bıçkın ve Ağlak

Kozanoğlu, “Cilalı İmaj Devri", "Pop Çağı Ateşi", "İnternet Dolunay Cemaat ve Yeni Şehir Notları” kitaplarında 1990’lar Türkiye’sini anlatmıştı. Siyasetten tüketim alışkanlıklarına, popüler kültürden eğlenceye, bir ülkede bahsedilmeye değer her konu vardı bu kitaplarda. Kozanoğlu, ince gözlemleri ile insansız bankacılıktan arabeskin dönüşümüne, Fetullah Gülen’den orta sınıfın AVM’lerle sınavına kadar her konuyu irdeledi.

Tüm bu incelemeler ve irdelemeler Yeni Türkiye’nin hikayesinin geçmişiydi…

(Can Kozanoğlu)

BIÇKIN VE AĞLAK

Can Kozanoğlu, 2000’lerde bu kitapları yazmaya ara verdi. Oysa Türkiye, değişimlerini ve dönüşümlerini yaşamaya devam ediyordu.

Mirgün Cabas’ın, kendisi ile yaptığı bir dizi söyleşi sonrası ise, Kozanoğlu aradan geçen zamanı dört kitaba bağlayan beşinci kitabı yayımladı. Bir söyleşi ürünü olan Bıçkın ve Ağlak, siyasetin, toplumun, popüler kültürün geçirdiği dönüşümü, sosyal medyanın geldiği noktayı, darbe girişimini kendi süzgecinden geçirerek sunuyor. Bir yandan da geçmişe dönüp 1970’lerin tuhaf dergilerine, 1980’lerin haber dergilerindeki çalışma ortamlarına da değiniyor.

Kozanoğlu’nunki, serinkanlılığını koruyan bir neşe, nezaketini yitirmeyen bir eleştiri dili; her karmaşaya getirdiği açıklamalarla ufuk açan iyimser bir bakış açısı…

Yeni Türkiye’nin hikayesini Kozanoğlu’nun kaleminden dinlemeye hazır mısınız?

Bıçkın ve Ağlak: Yeni Türkiye'nin Hikayesi

Can Kozanoğlu

Can Yay.

S.: 496

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Damla Karakuş

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