Yeni yıl hediyesi olarak abisine böbreğini verdi

Elazığ’da yaşayan 5 çocuk babası İzzet Aydın (51), yaklaşık 5 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Duruma üzülen ve ağabeyinin de engelli duruma düşmesini istemeyen Aydın’ın, çocuk felcinden dolayı fiziksel engeli olan 44 yaşındaki kardeşi Yakup Aydın, böbreğini vermek istedi. Yapılan testlerde herhangi bir sorun çıkmayınca, nakil başarılı bir operasyonla gerçekleştirildi.

''YİNE OLSA YİNE VERİRİM''

Ağabeyine böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yakup Aydın “Onu hayata tutundurdum. Onun rahat olmasını istiyorum. Yine olsa yine veririm. Ağabeyim ıstırap çekmesin. Verirken hiç tereddütte kalmadım. Böbreğimi gülerek ve sevinerek verdim. Ağabeyime acil şifalar dilerim. Ağabeyimi de çok severler. Herkesin benim gibi ağabeyleri ve kardeşleri olsun. Yeni yılımız kutlu olsun. Barış ve huzur olsun. Analar ağlamasın. Ağabeyime hediye vermişim hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

''NAKİL BAŞARILI GERÇEKLEŞTİ''

Fırat Üniversitesi Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan ise, Aydın’ın 5 yıllık böbrek hastası olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

''Güzel ve başarılı bir ameliyat neticesinde şuan hastamız yatağında ve gezer vaziyettedir. Böbrekte bir sıkıntı yok. İdrar çıkışı tam olarak devam ediyor. Hastamızın kalış süresi yaklaşık 10 gün olacak. Donörümüzü ise daha erken taburcu edeceğiz.”