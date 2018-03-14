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Yeni yılda en çok Fransız ve Alman araçlarına bindik

Ocak ve şubat aylarında elde edilen satış rakamlarına göre Renault ve Volkswagen'in hükümdarlığı sürüyor.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 15:47..
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  2. Otomobil
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Türkiye'de satışı gerçekleşen araçların ocak ve şubat ayı satış rakamları belli oldu. Ortaya çıkan rakamlar, Türk sürücülerin tercihinin Fransız ve Alman menşeili üreticilerden yana olduğunu gösteriyor.

Yeni yılda en çok Fransız ve Alman araçlarına bindik

RENAULT ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Son dönemde Türkiye'de yakaladığı satış rakamlarıyla listenin zirvesinde yer alan Renault, Ocak-Şubat 2018 döneminde de en çok satan marka oldu. İki aylık süreçte toplam 12 bin 507 adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleştiren Renault'yu, 9 bin 406 araçla Volkswagen izledi. Fiat 9 bin 289 araçla üçüncü sırayı alırken İtalyanları 8 bin 245 araçla Ford ve 5 bin 211 araçla Hyundai izledi.

Yeni yılda en çok Fransız ve Alman araçlarına bindik

OTOMOBİL KATEGORİSİNDE SONUÇ AYNI

Salt otomobil kategorisine baktığımızda yine Renault'nun üstünlüğü göze çarpıyor. Ocak-Şubat döneminde 11 bin 202 otomobil satışı gerçekleştiren Fransız üretici, en yakın rakibi Volkswagen'i neredeyse ikiye katlamayı başardı. 6 bin 260 otomobil satışı gerçekleştiren Volkswagen, Renault'nun ardından ikinci sırayı aldı.

Toplam satış rakamlarında beşinci sırada yer alan Hyundai, otomobil kategorisinde yükselişe geçerek 5 bin 7 araç satışıyla üçüncü sırayı elde etti. Fiat 4 bin 412 otomobil satmayı başarırken, Toyota 4 bin 153 otomobil satışı ile ilk 5'e girdi.

Yeni yılda en çok Fransız ve Alman araçlarına bindik

'ALIRSIN FORD OLURSUN LORD' AKIMI SÜRÜYOR

Eski filmlerde, dizilerde hatta kamyon arkalarında sıkça rastladığımız 'Alırsın Ford, olursun lord' sloganı, belli ki hala akıllardan çıkmıyor. Zira, ticari araç kategorisine baktığımızda Ford'u yine tahtından edebilen yok. İki aylık dönemde 5 bin 326 araç satan Ford, en çok ticari araç satışı gerçekleştiren marka olurken, 4 bin 877 araçla Fiat, 3 bin 146 araçla Volkswagen, bin 305 araçla Renault, bin 126 araçla Mercedes listeyi tamamlayan diğer markalar oldular.

Yeni yılda en çok Fransız ve Alman araçlarına bindik

İKİ AYDA SIFIR ÇEKENLER

Ocak-şubat döneminde elbette hüsran yaşayan markalar da oldu. Ancak belirtmek gerekir ki bu markaların hiç satış gerçekleştirememesinde Türkiye'den çekilme, bu dönemde yeni bir model çıkarmama gibi durumlar da rol oynadı. Smart, Lamborghini, DS Automobile ve Chery, iki aylık sürede hiç araç satışı gerçekleştiremedi.

Yeni yılda en çok Fransız ve Alman araçlarına bindik

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