Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümünde Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

DUALAR EDİLDİ

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun dans gösterisiyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi.

HAKA DANSI YAPILDI

Konuşmaların ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. Katılımcılar, dansı ilgiyle takip etti.

Atalarını haka dansıyla andılar FOTO GALERİ

Atalarını haka dansıyla andılar VİDEO

ULUSLARARASI TEMSİLCİLER KATILDI

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.



