taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.497
USD
4,0987
EURO
4,9951
ALTIN
173,97
PETR
73,5600

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı

Çanakkale Savaşları'nın 103'üncü yıldönümünde düzenlenen törende, Yeni Zelanda askerleri ‘haka’ dansı yaptı.

İHA | 25.04.2018 - 14:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümünde Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı

DUALAR EDİLDİ

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun dans gösterisiyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi.

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı

HAKA DANSI YAPILDI

Konuşmaların ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi. Katılımcılar, dansı ilgiyle takip etti.

Atalarını haka dansıyla andılar FOTO GALERİ

Atalarını haka dansıyla andılar VİDEO

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı

ULUSLARARASI TEMSİLCİLER KATILDI

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Yeni Zelanda askerleri atalarını haka dansıyla andı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Operasyon tazminatları yatmayan polisler tedirgin
Emniyet ve Jandarma personeline ocak ayında ödenmesi beklenen operasyon tazminatları hâlen ödenmedi. Ödeneceğini düşünerek borca giren polis memurları endişeli.
Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit astsubay Akın'ın cenazesi, memleketi Uşak'ta defnedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 34 kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı çeşitli uluslararası anlaşmaları içeren kanunlar, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Enkazdan 16 saat sonra kurtarılan köpeğin durumu stabil
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan ve "Samsatlı Umut" ismi verilen köpek, hayata tutunmaya çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

348
TSK'da maaşlara zam yapıldı

TSK'da maaşlara zam yapıldı

607
CHP sıralarında hüzün hakim

CHP sıralarında hüzün hakim

117
CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

236
TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

749
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

227
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

326
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM