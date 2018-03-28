taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,11
PETR
68,8700

Yeni Zelanda'da drone 278 kişinin hayatını riske attı

Yeni Zelanda Hava Yolları, Tokyo-Auckland seferini yapan bir yolcu uçağına inişi sırasında 5 metre kadar yaklaşan insansız hava aracının 278 yolcu ve mürettebatı riske attığını duyurdu.

AA | 28.03.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

Pilotların manevra yapma imkanı olmayan bir noktada insansız hava aracını fark ettiklerini ve uçağın motoru tarafından yutulacak drone'un ciddi bir risk oluşturacağını belirten Yeni Zelanda Hava Yolları yöneticisi David Morgan, "NZ92, pazar günü ciddi bir olaydan sadece birkaç metre uzaktaydı. Pilotlar uçağı, kaçış manevrasının mümkün olmadığı bir noktada gördü." dedi.

"DRONE KULLANICILARINA SERT YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Morgan, ülkedeki havaalanlarının yakınlarında pervasızca uçan insansız hava araçlarının hayati tehlikeler oluşturduğuna dikkati çekerek, bu tür drone kullanıcılarına hapis cezası dahil daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda'da drone 278 kişinin hayatını riske attı

SİVİL HAVACILIK KURALLARINI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI

Drone tehlikesine karşı çağrıları desteklediklerini ifade eden Sivil Havacılık Direktörü Graeme Harris de yetkililerin gelecek aylarda kullanıcıları kurallar hakkında bilinçlendirmek için bir dijital medya kampanyası yürüteceğini ifade etti.

Yeni Zelanda'daki mevcut yasalara göre sivil havacılık kurallarını ihlal eden insansız hava aracı kullanıcılarına 5 bin dolara (3 bin 600 Amerikan doları) kadar para cezası uygulanıyor. Ayrıca drone kullanıcılarının araçlarını havaalanlarından 4 kilometre uzakta uçurmaları gerekiyor.

Auckland Havalimanı'nda 6 Mart'ta insansız hava aracının tespit edilmesi üzerine hava trafiği yaklaşık 30 dakika durdurulmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'de siyahiyi vuran polisler ceza almayacak
ABD'de, 2016 yılında Alton Sterling adlı siyahi Amerikan vatandaşını vurarak öldüren iki polisin ceza almayacağı açıklandı.
Moskova NATO temsilcileri sayısının azaltılmasına kızgın
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Rusya’nın NATO daimi temsilciliği yetkililerinin sayısının azaltılmasına "kesinlikle yanıt vereceği" uyarısı yaptı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin'i ziyaret etti
Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'un Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirildiği doğrulandı.
Suudi Arabistan: İran'a karşılık vereceğiz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

245
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

137
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

91
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

97
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

118
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

37
Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM