Yeni Zelanda'da sapık işletmeci yakalandı

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası'nda bir zanlının kadınları gizlice videoya alıp, görüntüleri de porno sitelerde paylaştığı tespit edildi. Olaya ilişkin düzenlenen operasyonda, üç ay içinde çekilmiş 219 gizli kayda ulaşıldı.

ŞAMPUAN KUTULARINI KULLANDI

Kaydedildiğinden habersiz olan kadınların omuz ve diz bölgeleri arasının kayda alındığı videoların bazılarında mağdurların yüzleri de görülüyordu.

Zanlının, porno sitesinin ziyaretçilerinden yeni videolar yüklemesi için destek mesajları beklediği de ortaya çıktı.

Kadınların etnik kimliklerinden mesleklerine kadar birçok kişisel verisini ifşa eden ve kadınları ne gibi eylemlerle istismar etmek istediğini de videoların altında paylaşan zanlı, suçunu itiraf etti.

Polisin ulaştığı kadınlar, olayı duyunca şok geçirdiler. Söz konusu videoların tamamını yok edildi.

ZANLININ ADI GİZLİ TUTULDU

Mahkeme başkanı, eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alınana kadar zanlının ismini gizli tutmaya karar verdi.

"Sakıncalı görüntüler üretmek ve bunları halka yaymak" da dahil olmak üzere 69 farklı suçlamayla karşı karşıya kalan zanlı için 14 yıl hapis istendi.

Şubat ayında tutuklanan zanlının davası, ekim ayında sonuçlanacak.