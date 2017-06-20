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Yeni Zigana Tüneli kazılıyor

İnşası tamamlandığında Avrupa'nın en uzunu olacak tünelin 6 kilometresi kazıldı.

20.06.2017 - 15:11
  1. Haberler
  2. Projeler
Yeni Zigana Tüneli kazılıyor

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan tünelde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yeni Zigana Tüneli kazılıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy arasında her biri 14,5 kilometre olmak üzere toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünelin inşası, planlandığı gibi devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Gümüşhane Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, büyük yatırımlar sayesinde kentin önemli bir atılım içinde olduğunu söyledi. Gümüşhane'de hatta bölgedeki önemli yatırımlardan birinin de Yeni Zigana Tüneli Projesi olduğunu belirten Memiş, tüneldeki çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.

Memiş, tünelin her bir tüpünün 14,5 kilometre uzunluğunda olacağını anımsatarak, Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Gümüşhane'nin; dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüneline kavuşacağına vurgu yaptı.

Yeni Zigana Tüneli kazılıyor

"2019'A YETİŞECEK"

Çift tüp tünelde her iki yönden de toplam yaklaşık 6 kilometreye ulaşıldığına işaret eden Memiş, "Jeolojik yapısı dolayısıyla çalışmalar Maçka tarafında çok hızlı ilerlemiyor ama bizim taraf çok iyi. Günde en az 10 metre kazı yapılabiliyor. Allah nasip ederse 2019'un sonuna doğru tamamlanacak. Sayın Başbakanı'mızın da ifade ettiği 29 Ekim 2019'a muhtemelen yetişecek." diye konuştu.

Memiş, çalışmalara ilişkin hiçbir sorun bulunmadığına dikkati çekerek, "Günde ortalama 10 metre kazı yapılabilen tünelde yıl sonuna kadar yaklaşık 8-9 kilometreye ulaşılması planlanıyor. Aynı müteahhit firmanın Maçka-Trabzon arasında da tünel ve duble yol çalışmaları var. O yol, çalışmaları biraz aksatıyor çünkü ekipler zaman zaman o tarafa kayıyor. Gümüşhane tarafı iyi. Yıl sonuna kadar Gümüşhane tarafı Köstere'den Gümüşhane şehir geçişine kadar bitmiş olacak. Torul-Gümüşhane şehir geçişini de yıl sonuna kadar bitirecekler."

Yeni Zigana Tüneli kazılıyor

PROJE BEDELİ 1 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Memiş, proje bedeli 550 milyon lira olan tünelin toplam maliyetinin bağlantı yolları ve diğer işlemler dolayısıyla 1 milyar lirayı bulacağının tahmin edildiğini anımsatarak, Gümüşhane'nin Yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon Limanı'na, Trabzon Havalimanı'na kavuşacağını sözlerine ekledi.

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