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Yenikapı'da dev Kudüs mitingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımı ile gerçekleşen Kudüs'e destek mitingi başladı.

AA | 18.05.2018 - 16:36..
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Yenikapı'da dev Kudüs mitingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

Yenikapı'da dev Kudüs mitingi

Eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı ilgililer askeri apronda karşıladı. Erdoğan, buradan helikopterle Yenikapı Miting Alanı'na geçti.

Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Yenikapı'da dev Kudüs mitingi

DEVLET ERKANI YENİKAPI'DA

Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı. Protokol üyeleri, kalabalığı selamladı.

Yenikapı'da dev Kudüs mitingi VİDEO

Yenikapı'da dev Kudüs mitingi

Miting öncesinde Dursun Ali Erzincanlı "Kudüs" temalı şiirler, Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya da sevilen ezgilerini seslendirdi.

Yenikapı'da dev Kudüs mitingi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ile başlayan mitingde kürseye ikinci gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

"ALAYINA YAZIKLAR OLSUN"

Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmaycaktır.

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir."

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah da mitingde konuşma yaparak Türkiye'nin desteğine teşekkür etti.

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