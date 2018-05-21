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Yere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koydu

Kocaeli'nde, bir okulda asıldığı yerden düşen 2 Türk bayrağı ile Atatürk resmini düşmesine küçük çocuklar müdahale etti.

DHA | 21.05.2018 - 16:02..
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki, General Edip Bayoğlu İlkokulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okul binaları arasına gerilen ipe, 2 Türk bayrağı ile Atatürk resmi asıldı.

Yere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koydu

ÖPÜP ALNINA KOYDU

Rüzgarın etkisiyle ip koparken, okul bahçesinde bulunan çocuklar, bayraklar ile Atatürk resminin düştüğü yere koştu. Türk bayrağının biri, binanın köşesine giderek, havada asılı kalırken, diğer bayrak ile Atatürk resmi de çocuklar tarafından yerden alındı. Çocuklar, Türk bayrağı ile Atatürk resmini okulun merdivenlerine taşıdı. Bu sırada bir çocuk, bayrağı öperek, alnına koydu. Okulun duvarında asılı kalan bayrağı da uçmaması için tutan çocuklar, daha sonra okul yöneticilerine haber verdi.

Yere düşen bayrağı öperek taşıyan çocuklar VİDEO

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BAŞLATILDIĞI GÜN..."

Okul müdürü Bilal Sürücü, "Okul bahçesinde oynayan öğrenciler, okulda hiçbir öğretmen, idareci yokken, yani kendilerine bir talimat verilmeden tamamen kendi duygularıyla umudumuz ve geleceğimiz olan çocuklarımız, bayrağına ve Ata'sına sahip çıkıyor. Tam da Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün yıl dönümünde bu olay yaşanıyor. Bunu gören çocuklarımız hemen kutsallarını ellerinin üstünde taşıyarak, öpüp, alınlarına koyuyor; yükseğe koyup, bize haber veriyorlar. Bu tablo, bizi gururlandırdı. Bu bayrak asla inmeyecek. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, vatan sağ olsun." dedi.

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