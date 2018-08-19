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Yere yığılan atını tekmeledi, bırakıp gitti

Diyarbakır Kayapınar'da yük arabasına bağlı at cadde ortasında yere yığılınca sahibi atını terk edip, kaçtı.

DHA | 19.08.2018 - 16:34..
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Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında yükü olan at arabasındaki at, kavşağa yaklaştığı sırada bir anda yere yığıldı.

SAHİBİ KAÇTI

Sahibi atı kaldırmak yerine melzemelerini alarak arabasıyla olay yerinden kaçtı. Hareketsiz halde refüj kenarında yerde yatan atı gören vatandaşlar, su getirerek atı kaldırmaya çalıştı. Yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, atı kaldırdıktan sonra kaldırıma götürerek gölgelikte vücuduna su döktü.

ÇEVREDEKİLER ATI SAHİBİNE VERMEDİ

Ayağa kalkan atı sahibi başka bir at arabası ile götürmek istedi. Ancak, vatandaşlar atı teslim etmedi. Durumu polise bildiren vatandaşlar olay yerine ekiplerinin gelmesi üzerine atın sahibini şikayet etti. Bunun üzerine bölgeye çağrılan bir kamyonete koyulan at, polis ekipleri eşliğinde veterinere götürüldü.

Yere yığılan atını tekmeledi, bırakıp gitti

ATA VURUP GİTTİ

Olaya tanık olan Berat Budak, sahibinin at düştükten sonra ata vurup, bırakarak gittiğini söyledi. Budak, “Kaldırmak için çok uğraştık. Su verdik, ekmek ıslatıp yedirdik. Hayvan sıcaktan kötü olmuştu. Hayvanı su ile ıslattıktan sonra kaldırdık" dedi.

Yere yığılan atını tekmeledi, bırakıp gitti



Yere yığılan atını tekmeledi, bırakıp gitti



Yere yığılan atını tekmeledi, bırakıp gitti



Yere yığılan atını tekmeledi, bırakıp gitti




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