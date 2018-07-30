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Yerel yerleştirme nedir

Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencinin av adresi, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile yapılan yerleştirmeyi ifade ediyor.

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2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın  internet adresinden açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve ailenin merakla beklediği yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından adaylara duyuruldu.

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak. Bununla birlikte yerel yerleştirmeler de merak edilen konuların başında geliyor.

Yerel yerleştirme nedir

YEREL YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılan okullara yerleştirme türüdür.

Yerel yerleştirme nedir

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