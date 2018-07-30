Yerel yerleştirme nedir

2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve ailenin merakla beklediği yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından adaylara duyuruldu.

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak. Bununla birlikte yerel yerleştirmeler de merak edilen konuların başında geliyor.

YEREL YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılan okullara yerleştirme türüdür.