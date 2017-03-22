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Yerli erik tezgaha indi, fiyatı altınla yarışıyor

Yerli erik, Bursa'nın manav ve pazarlarında kilogramı 300 liradan satışa sunuldu.

22.03.2017 - 11:25
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Mersin'in Silifke ilçesinde mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa'daki manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı.

Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan, ilkbahar ve yaz aylarının gözde meyvelerinden olan erik, tezgahların en pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor. İçinde 10 adet eriğin bulunduğu 100 gramlık plastik kaplar, 30 liradan alıcı buluyor. Tanesi 3 liraya gelen bir eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor.


KİLOGRAM FİYATI 300 LİRA

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir manav dükkanının satış sorumlusu Ahmet Genç, yeni çıktığı için çok pahalı olan eriğin fiyatının, altınla yarıştığını söyledi.

Genç, bir ay içinde erik fiyatlarının olması gereken seviyeye ineceğini vurgulayarak, Mersin'den gelen yerli erik yeni satışa çıktı. 100 gramlık paketler halinde 30 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı ise 300 liraya denk geliyor. Sabahtan bu yana ilk gün olması nedeniyle 10-15 paket satıldı. Şimdilik fiyat yüksek olduğu için insanlarımız doyumluk değil tadımlık alıyor.diye konuştu.

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