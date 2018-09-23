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Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

Tamamen milli kaynaklarla üretilen T625 için hazırlıklar normalin üzerinde hızlı bir şekilde yapılıyor.

AA | 23.09.2018 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlanması ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirilmesi sonrasında proje yoğun şekilde sürdürülüyor.

ERDOĞAN'A SÖZ VERDİLER

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin 8 yıllık süresinin 1,5 yıllık dönemi geride kaldı. TEI, projede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilen söz doğrultusunda 5,5 yıllık sürede gelinecek noktaya 4 yılda gelmeyi hedefliyor.

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

T625'in yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılının ilk yarısında yapması amaçlanıyor. Proje kapsamındaki çalışmalar bu hedef doğrultusunda hızlandırıldı.

MOTOR TASARLANDIĞI ŞEKİLDE ÇALIŞTI

İlk ateşleme sonrasında projedeki önemli aşamalardan biri, T625'in ilk uçuşunu yaptığı 6 Eylül’den bir gün önce gerçekleşti. Motor 5 Eylül’de kararlı rejimde çalıştırıldı. Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu gelişmeyle motorun tasarlandığı şekilde çalıştığı görüldü.

T625 Genel Maksat Helikopteri VİDEO

TEI bünyesinde motorun karakterizasyon çalışmaları devam ederken, 1 yıl sonunda prototip motorun çalıştırılması planlanıyor.

ÖMÜR TESTİ YAPILACAK

Projenin ilerleyen aşamalarında motorun kararsız durumlarda nasıl tepki verdiği test edilecek. Örneğin yüzde 150-180 gibi yüklere maruz bırakılacak motorun ne yapacağı, nasıl tepki vereceği gözlemlenecek. Ömür testi için saatlerce, günlerce çalıştırılacak motorun limitleri, tahribatlı testlerde sonuna kadar zorlanacak.

Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

TURBOŞAFT MOTORUYLA HAVACILIK SANAYİSİNDE DEVRİM

Turboşaft motorun Türkiye'de geliştirilip üretilebilmesiyle havacılık sanayisi yeni bir yüksek teknolojiye adım atacak. Malzeme, analiz, tasarım, test kabiliyetlerinin en uçlarda olduğu bu teknolojinin Türkiye'ye kazandırılması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, savunma ve havacılık sanayisinde platform üreticiliğine motor üretiminin de eklenmesinin ülkenin güveninin artmasını sağlayacağını vurguluyor. Motor üretimi, ülkedeki yan sanayinin yeni yetenekler kazanması ve gelişimine de katkı sağlayacak.

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