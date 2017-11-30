Yerli otomobil eleştirilerine Fikri Işık cevap verdi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin yerli otomobil üretimiyle ilgili grup önerisi ele alındı.

CHP'nin grup önerisi üzerine siyasi partilerin konuşmalarının ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da konuşmak için söz istedi.

CHP TARİHTEN DERS ÇIKARMALI

Yerli otomobil meselesinin ciddi bir iş olduğunu, 40 milyon euro ile bir otomobilin 4 farklı tipinin fikri mülkiyet hakkının almanın çok uygun bir rakam olduğunu vurgulayan Işık, "Şu anda bu firma 9.3 modeli ile Çin'de otomobil üretimine geçerken acaba biz niye bugün yapamadığımızı sorgulamak yerine niye böyle bir itibarsızlaştırmaya gidiyoruz anlamış değilim. CHP'nin biraz tarihten ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Vecihi Hürkuş'u açlığa mahkum ettiniz, Nuri Demirağ'ı batırdınız, Devrim otomobilini sabote ettiniz, şimdi geldiniz yerli otomobili itibarsızlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

KILIÇDAROĞLU MİLLİLİKTEN BAHSEDİYOR

Genel Başkanınız çıkıyor yerli ve millilikten bahsediyor. CHP yerli ve milli politikalara dönene kadar bu millet CHP'ye ne güvenir ne de size oy verir." diye konuştu.