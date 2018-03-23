Yerli otomobil en geç 2022'de yollarda

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' bir otelde gerçekleştirildi. Yalova’daki işadamlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili bilgiler verdi.

2019'DA PROTOTİP, 2022'DE SERİ ÜRETİM

Yerli otomobilin yeni teknolojiye uygun, tüm dünya ile yarışta Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak bir yapıda olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bu otomobil yeni teknolojiye uygun, bütün dünya ile yarışta da Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak şekilde bir yerli otomobil olacak. Tamamen elektrikli. Bildiğimiz klasik otomobil üretiminden tamamen farklı. Türkiye’yi teknolojik olarak, kişi başı düşen geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçratacak bir adımın inşallah başındayız. 2019’da Allah nasip ederse prototip, en geç 2022’de de otomobil fabrikadan çıkmış olacak" dedi.

FABRİKAYA TALİP ÇOK

Birçok ilin oda başkanının kendisine dosyalarla gelerek yerli otomobilin kendi illerinde yapılmasını istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bakanımız da söylemiş. Bir kızı 40 kişi ister 1 kişi alır. Nasip nereye düşerse. Buna karar verecek 5 babayiğit, artı hükümetimiz. Oturulacak nerede uygunsa, orada yapılacak. Çünkü haklı olarak herkes o gururu yaşamak istiyor ama o fabrikanın ayakta durup en rantabl şekilde üretim yapıp, dünya ile rekabet ediyor olması lazım" ifadesini kullandı.