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Yerli otomobil için iki önemli adım atılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde CEO atamasının bu ay içinde yapılacağını açıkladı. Nisan ayında ise proje için şirket kurulacak.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 14:07..
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Otomotiv Sanayii Derneği’nin 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Yerli otomobil için iki önemli adım atılıyor

TÜİK'TE AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARI

Bakanı Dr. Faruk Özlü, bir gazetecinin, “TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) sanayi üretim endeksiyle ilgili hesaplama yöntemini değiştirdi. Neden böyle bir değişikliğe gidildi” şeklindeki sorusuna ise “TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemlerimiz AB standartlarında olacak” diye cevap verdi.

Yerli otomobil için iki önemli adım atılıyor

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