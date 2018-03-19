Yerli otomobile Bursa talip oldu

AK Parti Bursa Ticaret ve Sanayi Komisyonu, Bursa’yı yerli otomobilin ana üretim üssü yapacak envanterleri bir kitapta topladı. ‘Bursa Otomotiv Sektör Raporu’ adı altında raporlanarak kitaplaştırılan maddeler, Bursa'nın yerli otomobil üretimi için neden doğru yer olduğunu özetler nitelikte.

"BURSA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR"

Bursa’nın yerli otomobilin üretiminde ön plana çıkması için bünyesinde barındırdığı tüm potansiyeller hakkında raporlar hazırladıklarını belirten AK Parti Bursa Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Recep Hakan Ziya, konu hakkında şunları söyledi:

“Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar, otomotiv sektörünün önde gelen sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişleri yapıyor, Bursa’yı bu alanda bir marka haline getirebilmek için gerekli fizibilite çalışmalarını yürütüyoruz. Bu alanda Bursa’nın teknik, coğrafi ve işgücü potansiyelleri anlamında yaptığımız çalışmalar sonucunda toplanan bilgileri raporluyoruz. Hazırladığımız raporlarımızı bir kitap haline getirdik. Kitabımızı il başkanlığımız ile paylaştık. Toplanan bilgileri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile de paylaşacağız. ‘Bursa Büyürse Türkiye büyüyecektir’ hedefi ve bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnancımız odur ki Bursa bir marka haline gelecek ve beraberinde Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan yolda her zaman olduğu gibi lokomotif görevi üstlenecektir”