Yerli sistemler TSK'nin gücüne güç katıyor

Son dönemde envanterine giren yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA), ATAK helikopteri, Fırtına obüsü gibi muharebe sistemleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör hedefleri yerli ve milli silahlarla imha ediliyor.

YÜZDE 75 YERLİ VE MİLLİ

Terör mevzilerinin savaş uçakları ve yerli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğu harekatta, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" başarıyla sürüyor.

TERÖRİSTLERİN SIĞINAK VE BARINAKLARI İMHA EDİLİYOR

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat kapsamında teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, silah mevzisi, silah, araç ve gereçler gerek hava gerekse karadan vurularak imha ediliyor.

Kararlılıkla sürdürülen harekatta kullanılan silah, mühimmat ile araçların büyük çoğunluğunun yerli üretim olması da dikkat çekiyor.

TSK'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATTI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünyanın sayılı orduları arasında yer alan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Güvenlik güçlerince, gündüz ve gece şartlarında istenilen bölgede keşif-gözetleme, hedef, teşhis ve hasar tespit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla silahlı ve silahsız İHA'lar, 2015'ten itibaren etkin şekilde kullanılıyor. Hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA'lar, yüzde 96 oranında yerli üretimden oluşuyor.

İHA'LARLA TESPİT EDİLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor.

İHA'lar, Afrin'in yanı sıra hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor.

Güvenlik güçlerince gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.

SİLAHLI KUVVETLERE "BÖCEK İHA"

Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli başta olmak üzere TSK unsurlarının kullandığı ekipmanlar arasında avuç içine sığabilecek kadar küçük nano İHA'lar da yer alıyor.

Ağırlık ve boyutlarıyla dikkati çeken bu İHA'lar, doğal nesneler ve canlılara benzedikleri için "böcek İHA" olarak adlandırılıyor.

Kolay kamufle olan bu sistemler, oldukça zor tespit ediliyor. Boyutları ve çalışma sistemleri de dikkate alındığında, radar ve insanlar tarafından çıplak gözle oldukça zor tespit edilebiliyor.

Nano İHA'lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor.

Yapısı gereği diğer hava araçları veya personel için hemen hemen hiç risk oluşturmayan bu İHA'lar, hava sahası koordinasyonu gerektirmeden operasyon gerçekleştirebilmeye olanak sağlıyor.

Nano İHA'lar tüm sistemin cebe sığması dolayısıyla taşınma kolaylığına sahip bulunuyor. Çok kısa sürede göreve başlayabilen bu İHA'lar, kolay kullanılabilir olmaları dolayısıyla da daha az eğitim ve pilot deneyimi gerektiriyor.

Nano İHA'lar, çok daha ekonomik olmaları dolayısıyla önemli bir maliyet avantajına da sahip bulunuyor.

ATAK'LAR TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan T-129 ATAK da terörle mücadelede TSK'nin önemli silahlarından birini oluşturuyor.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına alıyor.

Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de TSK'nin bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor. Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerince de kullanılıyor.

Roketsan tarafından üretilen füze, dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor. Milli ATAK helikopterinin resmi füze sistemi olarak tanımlanan Cirit sistemi İHA, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçağı ve deniz platformlarına da entegre edilebilme özelliğine sahip.

SINIRIN "FIRTINA" BEKÇİLERİ

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra bölücü terör örgütüyle mücadelede de etkin rol oynayan Fırtına obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda 3 atışın aynı anda hedefi vurabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına obüsü, 40 kilometre menziliyle dikkati çekiyor.

Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu bu toplar, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip bulunuyor. Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art arda yaptığı 3 atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Bu özellik Fırtına obüsüne 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Saatte 65 kilometre hıza sahip obüs, yüzde 60 meyile tırmanabiliyor, 3 metre yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor, 1,5 metre yüksekliğindeki sudan geçebiliyor. Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabilen Fırtına obüsü, tam zırh özelliğiyle mürettebatını da koruyor.

Fırtına obüsünün namlusu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), atış kontrol sistemleri ASELSAN, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yerli sanayiden tedarik ediliyor. Obüs, Sakarya'daki 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında üretiliyor.

TSK'YA YENİ YERLİ MÜHİMMAT

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan çok namlulu roketatar silah sistemi T-122 ÇNRA, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip milli silah T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında harekat sahasında nisanda yeni bir mühimmatın kullanılması planlanıyor. MKEK tarafından üretilen 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli ÇNRA mühimmatı daha yüksek tahrip gücüyle dikkati çekiyor.



Daha önceki mühimmata oranla 4 kat daha fazla alansal etki gücüne sahip yeni mühimmat, hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak.

JETLER MİNİ "KİT"LE HEDEFE TAM KİLİTLENİYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılan yerli donanımlar yardımıyla hedefi tam isabetle vuruyor.

Yerli üretim Lazer Güdüm Kiti (LGK), kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştürerek atışlarda yüzde 100 başarı sağlıyor. Yerli üretim kit, TSK'yi akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtarması bakımından önem taşıyor.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ PROJESİ

Muharebe ortamında, gece ve gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet eden Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando birliklerince etkin olarak kullanılıyor.

Milli imkanlarla üretilen ve farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanan MPT-76'da seri üretim başladı. Bu kapsamda 5 bine yakın tüfek teslim edildi. 2026 yılına kadar 250 bin MPT-76'nın alımı planlanıyor.

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 ise her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla tasarlandı.

KESKİN NİŞANCILARA MİLLİ SİLAH

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında görev alıyor.

Harekata katılan keskin nişancılar tarafından kullanılan silahlar arasında Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 de yer alıyor. Keskin nişancılar, Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor.

Milli keskin nişancı tüfeği, özellikleriyle de öne çıkıyor. 7.62 milimetre kalibreli tüfeğin etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde kullanıcı üzerine gelen geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

Kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

MİLLİ RADARLAR DÜŞMANI "KÖR" EDİYOR

ASELSAN'ın yerli ürettiği, düşman radarlarını etkisiz hale getiren KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi de harekat kapsamında önemli görev üstleniyor.

"Elektronik destek" ve "elektronik taarruz" sistemlerinden oluşan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, hedef radarların karıştırılması, aldatılması ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Böylelikle dost birliklerin hava ve kara harekatında düşman unsurlar içine girmesine olanak yaratılıyor.

Harekat kapsamında kullanılan SERHAT Havan Tespit Radarı, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yapabilme yeteneğine sahip bulunuyor.

Mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan ve 360 derece görüş imkanı sağlayan sistem, 3 ayak sehpa üzerinde, kule veya bina üzerine de yerleştirilebiliyor.

6 kilometre operasyonel havan tespit ve takip menziline sahip sistem, aynı anda birden çok atışın tespitini yapabiliyor.

KULLANILAN ZIRHLI ARAÇLAR

Güvenlik güçlerince, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar da harekatta kullanılıyor.

Füze ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdeleri olan milli üretim zırhlı personel taşıyıcı "Kirpi", Afrin'de kara birliklerinin sınır ötesine sevk edilmesinde görev alıyor.

Harekat kapsamında kullanılan askeri araçlar arasında, yerli imkanlarla üretilen 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın da yer alıyor.

Özgün tasarım Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.

Kullanım amacına bağlı olarak 11 kişiye kadar personel taşıyabilen araç, 14 ton muharebe ağırlığına sahip bulunuyor. Araç konfigürasyonuna göre 4 tona kadar faydalı yük taşıyabilen Ejder Yalçın, 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.

AFRİN'E ÖZEL "TOSUN"

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başladı. Güvenlik güçlerince bu kapsamda yerli üretim uzaktan kumandalı iş makinesi TOSUN etkin olarak kullanılıyor.

Sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda yer alıyor. Araç, yüksek mayın korumasına sahip ve açık alanda 5 kilometre menzilde operatörsüz gidebiliyor.

Değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölgelerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme ve silahlı müdahale için geliştirilen silahlı operasyon robotu PUSAT ise dayanıklı yapısı ve hızlı müdahale özellikleriyle öncü birliklerin önemli teçhizatı arasında yer alıyor.

Çok dar sokaklar ve harabe alanlarda arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan PUSAT'ın 4 personel taşıma kapasitesi bulunuyor.

HAREKATA YERLİ MÜHİMMAT DAMGASI

Zeytin Dalı Harekatı'nda hedefler, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmatla imha ediliyor.

MKEK, TSK ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılıyor. MKEK markasıyla halen bini aşkın çeşit savunma sanayisi ürünü üretiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Harekatta yüzde 70-75 milli ve yerli mühimmat kullanıldı." ifadesindeki kullanım oranının büyük bir kısmı MKEK üretimi mühimmatlar oluşturuyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan "nüfuz edici bomba", terörle mücadelede önemli rol oynuyor.

F-4 ve F-16 savaş uçakları için sertifikasyonu tamamlanan bombanın, düşük çarpma hızı ve açılarında dahi yüksek delme kabiliyeti, önceden şekillendirilmiş parçacıklarıyla ikincil hedeflere karşı yüksek etkinliği, programlanabilir ateşleme zamanları, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme gibi önemli özellikleri bulunuyor.