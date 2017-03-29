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Yerli tanksavar füze OMTAS kara birliklerinde

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de geliştirilen Orta Menzilli Tank Savar Silah Sistemi OMTAS'ın kara birliklerine teslim edildiğini duyurdu

29.03.2017 - 15:59
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Yerli tanksavar OMTAS, kara birliklerine teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yerli ve Milli imkanlarla üretilen Orta Menzilli Tank Savar Silah Sistemi OMTAS kara birliklerine teslim edildi." denilirken, OMTAS'ın atış videoları da kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

ROKETSAN'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

Yerli tanksavar füze OMTAS kara birliklerinde

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çap: 160 mm
Azami Menzil: 4 km
Asgari Menzil: 0,2 km
Ağırlık: 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)
Yakıt Tipi: HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt
Harp Başlığı Tipi: Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı
Güdüm: Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)
Hedef Tipleri: Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar
Saldırı Tipleri: Doğrudan ve Üstten Vuruş
Lançer Görüntüleme Sistemi: Termal ve TV Kamerası

Yerli tanksavar füze OMTAS kara birliklerinde

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