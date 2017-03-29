Yerli tanksavar füze OMTAS kara birliklerinde

Yerli tanksavar OMTAS, kara birliklerine teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yerli ve Milli imkanlarla üretilen Orta Menzilli Tank Savar Silah Sistemi OMTAS kara birliklerine teslim edildi." denilirken, OMTAS'ın atış videoları da kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

ROKETSAN'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çap: 160 mm

Azami Menzil: 4 km

Asgari Menzil: 0,2 km

Ağırlık: 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)

Yakıt Tipi: HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt

Harp Başlığı Tipi: Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı

Güdüm: Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)

Hedef Tipleri: Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar

Saldırı Tipleri: Doğrudan ve Üstten Vuruş

Lançer Görüntüleme Sistemi: Termal ve TV Kamerası



