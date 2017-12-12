Yerli üret, yerli tüket seferberliği başlıyor

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Bu da kibrit yakan kepçe operatörü

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Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ürkmezgil kurayı değerlendirdi

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1 Nazlı Ilıcak savunmasında Arınç ve Gül'ü örnek gösterdi FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklu olarak yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün örgüt olduğunu bilmediğini, kendisinin bu konuda yalnız olmadığını söyledi.

2 Avrupa Konseyi Karadeniz için balık avlama kotasını belir Avrupa Konseyi 11 Aralık 2017'de, Karadeniz'deki bazı balık stokları için 2018 avlanma sınırlarını belirleyen bir yönetmeliği onayladı.

3 Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, "Süt dişlerinin tanınması, çocuk sağlığı açısından çok önemli” diyerek doğru bilinen yanlışları açıkladı.

4 Bir ağaç seç ve yeni yılın sana ne getireceğini öğren Bu testte, seçtiğiniz ağaç yeni yıldaki beklentilerinizi yansıtıyor.

5 IKBY, 15 bin Ezidi Peşmergeyi kovdu IKBY Peşmerge Bakanlığı'nın, Musul'un Sincar ilçesindeki yaklaşık 15 bin Ezidi peşmergenin maaşlarını ve her türlü askeri desteğini kestiği belirtildi.

6 Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı Adana'da Suriyeli bir baba, oğlunu yerin 3 metre altına yapılan çöp konteynerinin içine indirip, atık toplattı.