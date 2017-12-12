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Yerli üret, yerli tüket seferberliği başlıyor

Mimar Sinan Mühendisler Birliği, "Yerli Üret, Yerli Tüket" toplumsal farkındalık seferberliği başlattı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 10:13..
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Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) tarafından başlatılan "Yerli Üret, Yerli Tüket" toplumsal farkındalık seferberliği tanıtım toplantısı, 13 Aralık akşamı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yerli üret, yerli tüket seferberliği başlıyor

EMİNE ERDOĞAN BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımı beklenen toplantıda, MSMB tarafından hazırlanan "Gümüş Motor" belgesel filmi gösterimi yapılacak.

"GÜMÜŞ "MOTOR"

1960 yılında Türkiye'nin ilk yerli motorlarını üretmeyi başaran, ardından ismi Pancar Motor olarak değişip 2013 yılına kadar üretimini sürdüren Gümüş Motor'un hikayesi izleyenlere duygulu anlar yaşatacak.

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