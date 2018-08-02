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Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

Türk mühendislerinin geliştirdiği, dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Sualtı Taarruz Timi (SAT) intikal botlarından 'Yonca-Onuk', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

DHA | 02.08.2018 - 03:09..
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Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

Türk mühendisi Ekber Onuk tarafından üretilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı Aksaz Askeri Üssü'nde konuşlandırılan ve yaptığı 120 kilometre hız ile dünyanın en hızlı ve donanımlı, ayrıca radara yakalanmayan askeri botlarından olan MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botu 'Yonca-Onuk', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne geldi.

KAÇAKÇILAR VE YUNAN BOTLARINA KARŞI GÖREVDE

İlgi odağı olan botun, yaz sezonu boyunca Bodrum ve mahalleleri Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bitez açıkları ile Kardak Kayalıkları arasındaki yaklaşık 55 millik alanda, göçmen kaçakçılığı ve Yunan sahil güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede ani müdahale görevi yapacağı öğrenildi.

Yerli üretim SAT botu Bodrum'da

SAT'LARIN RAHAT SIZMASI İÇİN TASARLANDI

Botun, Özel Kuvvetler ve SAT timlerinin düşman bölgelerde görev yapması amacıyla geliştirilmiş olup, yüksek ateş gücü ile birlikte hız, denizcilik ve yük taşıma kabiliyetlerini sağlamak üzere profesyonel kullanımlara uygun mukavim tekne yapısında inşa edildiği ve SAT birlikleri tarafından kullanılmakta olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 29 Ocak 2017 tarihinde Kardak Kayalıkları'na yaptığı ziyareti sırasında, MRTP 22 U tipi, Türk SAT intikal botlarından 3'ü, Akar'ın bulunduğu hücumbota eşlik etmişti.

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