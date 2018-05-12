Yerli ve milli Korkut, füzelere geçit vermiyor

Türkiye son yıllarda attığı yerli ve milli adımları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda sahada kullanılan yeni sistemler, Efes 2018 tatbikatında da bire bir olarak kullanıldı.

O sistemlerden biri de en akıllı füzelerin bile etkisiz kalacağı Korkut hava savunma sistemleri.

FÜZE AVCISI KORKUT

Daha önce mobilize sistemlerde de kullanılan korkut, Efes 2018 tatbikatında ilk kez savaş gemileri üzerinde kullanıldı. Sokullu Mehmet Paşa Gemisi'ne entegre edilen Korkut silah ve radar sisteminin testleri başarılı sonuç verdi.

Yapılan demelerde atılan her füzeyi başarıyla imha eden Korkut, askeri sanayinin yeni başarısı oldu. 700 kilometre süratle üzerine gelen füzeyi tek atışta imha etmeyi başaran Korkut sistemi, gurur kaynağı oldu.

Korkut-D 700 km hızla gelen hedefi vurdu - VİDEO

YABANCI ÜRÜN BAĞIMLILIĞI SONA ERDİ

Korkut'un başarılı sonuçlar vermesi Deniz Kuvvetlerini mutlu ettiyse de bir diğer gurur kaynağı da bu alanda gerek duyulan yabancı bağımlılığının sona ermesi oldu.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, bu alanda yabancı ürün bağımlılığının sona erdiğini duyururken, önümüzdeki yıllarda Türk savaş gemilerini Korkut koruyacak. Ayrıca Korkut'un üzerindeki modernize entegrasyonları da devam ediyor.