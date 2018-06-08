Yerlitaş: Ameliyat olduğumu kanıtlayana bilezik vereceğim

Nur Yerlitaş önceki gece Etiler'deki bir mekanda Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile iftar yemeği yedi.

Mekandan hep birlikte ayrılan ünlü isimler, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

ORHAN GENCEBAY NUR YERLİTAŞ'I ÖVDÜ

Söze Nur Yerlitaş'ı överek başlayan Orhan Gencebay, ''Nur Hanım 30 kilo vermiş, çok iyi değil mi? Çok rahatlamıştır, kendisini tebrik ederim'' dedi.

"AMELİYAT OLDUĞUMU KANITLAYANA PIRLANTA BİLEZİK VERECEĞİM"

Bunun üzerine söze giren modacı Nur Yerlitaş, ''Ben 18 ayda 30 kilo verdim, yemin ederim kendi programın ile yaptım. Bazı ilaçlar kullandım, ama kesinlikle ameliyat olmadım. Şerefsizim ameliyat olmadım ve olduğumu kanıtlayana pırlanta bilezik vereceğim'' dedi.