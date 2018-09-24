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'Yeşil yengeç'ler Kanada kıyılarını tehdit ediyor

Kanadalı yeşil yengeçler; yumuşak kabuklu istiridyeleri yiyerek ve yerli yılanböceklerini yok ederek ekosistemde yer edinmeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 16:33..
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Kanada'da yeni görülmeye başlanan bu 'agresif' yeşil yengeçler, mevcut yeşil yengeç popülasyonunun sadece yüzde 2 ile 3'nünü oluştursa da güneye göç ettiklerinde bu durum değişecek. Nova Scotia'dan gelen, ancak aslen Kuzey Avrupalı olan yeşil yengeçlerin, ABD'deki Maine sularında bulunan yakın akrabalarından daha agresif ve yıkıcı oldukları biliniyor.

'Yeşil yengeç'ler Kanada kıyılarını tehdit ediyor

AGRESİFLİĞİN EN AŞIRI SEVİYESİ

Telesur'da yer alan habere göre, New England Üniversitesi'nden profesör Markus Frederich, yeni tür yengeçlerle ilgili olarak, "Gördüğümüz şey, agresifliğin en aşırı seviyesidir." ifadelerini kullandı. Profesör, yengeçlerin diğer akrabalarıyla aynı türde olsalar da daha sert ve soğuk suya daha hızlı adapte olmalarından ötürü genetik olarak daha farklı olduklarını belirtti.

"İSTİLAYA KARŞI YAPABİLECEK BİR ŞEY YOK"

Yengeçlerin muhtemel istilasına karşı bir şey yapılamayacağını da ekleyen Frederich ayrıca, "Yapabileceğimiz tek şey, bunlarla nasıl yaşayacağımızı öğrenmek." dedi.

'Yeşil yengeç'ler Kanada kıyılarını tehdit ediyor

ARAŞTIRMA YAPILMIŞTI

Araştırmacılar tarafından 200 yeşil yengeç üzerinde yapılan ve kısa süre sonra yayınlanacak çalışmada, yengeçlerin agresifliğine belirli bir genin mi yoksa melez canlılığın mı yol açtığı sorusuna cevap aranıyor. Kanada yeşil yengeçleri, Amerika'ya ilk olarak 1800'lerde giriş yaptı ve Nova Scotia'ya göç etmeden önce yumuşak kabuklu deniz tarağı popülasyonunu tüketti.

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