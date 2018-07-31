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Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı

Samsun'da 11 gün önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sıtkı Sezgin, sanat camiasına kendisini aramadıkları için sitem etti.

İHA | 31.07.2018 - 16:55..
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Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Huzurevinde kalan Yeşilçam’ın Şişko Nuri’si 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, karaciğerde yağlanma ve safra kesesinde oluşan hastalık nedeniyle 11 gün önce hastaneye kaldırıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümüne tedavisi devam eden Sıtkı Sezgin, hastanede tedavi gördüğü gün boyunca kendisini kimsenin aramadığını ve unutulduğunu dile getirdi.

Yeşilçam'ın Şişko Nuri’si sanatçılara sitem etti VİDEO

"HASTALIĞIM ÖNEMLİYDİ, ANCAK ŞU ANDA DÜZENE GİRDİ"

Sanat camiasından da kimsenin aramadığını dile getiren Sezgin, "Herkes düşmüş ekmek derdine. Artık kimse kimsenin varlığından haberdar değil. 11 gün boyunca hastanede tedavi görüyorum. Bu sürede arayan olmadı. Ben isterdim ki, Ayşen Guruda, Türkan Şoray ve Selami Şahin gibi sevdiğim sanatçılar beni arasın ve geçmiş olsun dileklerinde bulunsun. Ama ne yapalım işte. Safra kesemde bir problem vardı o nedenle hastaneye kaldırıldım. Tedavimi oldum. Şu anda ise karaciğerimde bir yağlanma olduğu söyleniyor. Şu anda sağlık durumum iyi. Hastalığım önemliydi, ancak şu anda düzene girdi." dedi.

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı

SITKI SEZGİN KİMDİR

Sıtkı Sezgin, Yeşilçam filmlerinden Sezercik'ten hayat verdiği Şişko Nuri lakabı ile tanınmaktadır.

1971 yılında Ayşecik ve Sihirli Cüceler sinema filmi ile adım attığı oyunculuğa, Hayat Sevince Güzel, Öksüzler, Ah Dede Vah Dede, Sevgili Dayım, Adile Teyze, Nikah Masası, Alman Avrat 40 Bin Mark, Alman Avrat’ın Bacısı gibi filmler ile devam etmiştir. 

17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybeden Sıtkı Sezgin günümüzde Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine tiyatro oyunlarını sergilemekte aynı zamanda yaşantısını Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi’nde sürdürmektedir. Sıtkı Sezgin aslen Samsun’ludur.


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