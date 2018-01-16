Yeşim Salkım ağladı

Yeşim Salkım, kızı Gizem’e kına gecesi yaptı. Ünlü şarkıcı gece boyunca hem göbek attı hem duygulanıp gözyaşı döktü.

"TORUN İSTİYORUM"

Kına yakılmadan önce göbek atan Yeşim Salkım, gecede soruları da yanıtladı. Ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: “Ben bir damat değil, çok iyi bir evlat kazandım Gizem sayesinde. Bütün dileğim güzel de bir torun sahibi olmak. Düğünümüz ayın 21’inde gerçekleşecek.”

Kızının ellerine kına yakılırken gözyaşlarına hakim olamayan Yeşim Salkım, damadının eline de kendi elleriyle kına yaktı.

