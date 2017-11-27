Yeşim Salkım: Ebru böyle bir dönemde Reza'yı bırakmaz

Kısa bir süre önce Ebru Gündeş hakkında bir iddia ortaya atılmış ve şarkıcının Kanlıca'daki yalısından ayrıldığı haberleri yapılmıştı. Gündeş’in eşi Reza’dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Ebru Gündeş de sahne aldığı mekana alyansını takmadan çıkınca ikilinin ayrılık kararı aldığı iddiaları daha da çok güçlendi. Lifetime kanalında Mehmet Coşkundeniz ve Seçkin Piriler ile Laf Bende Kalmasın programını sunan Yeşim Salkım konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama...

"EBRU BENİM KARDEŞİM GİBİDİR"

“Ebru Gündeş benim kız kardeşim gibidir, Cumartesi günü onunla birlikteydik ve konuşma fırsatım oldu. Kadınlar farklı yüzükler takarlar ve zaten Ebru sahnede aksesuar olarak da farklı yüzükler kullanan bir isim yani yüzüğünü çıkardı gibi bir durum yok, ayrıca Ebru Kanlıca’daki yalıdan da taşınmadı. Sadece hafta sonu için farklı bir yere geçti ve yalıya dönecek. Ebru böyle bir dönemde çocuğunun babası olan adamı bırakıp gidecek bir kadın değil."











