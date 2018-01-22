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Yeşim Salkım kızını evlendirdi

Şarkıcı Yeşim Salkım, kızı Gizem’in düğününde eski eşi Mustafa İmre ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 10:08..
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CC

Geçen hafta kına gecesi yapan Yeşim Salkım'ın kızı dün akşam evlendi. Gayrette’de bulunan bir otelde gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Kızının kına geçesinde yerinde duramayan Yeşim Salkım, düğünde ise duygusal anlar yaşadı.

"2 KIZIM VARDI BİR DE OĞLUM OLDU"

Nikah defterini verirken gözleri dolan ve konuşmakta zorlanan Salkım, “Ben bir evlat kazandım. Benim oğlum yoktu. 2 kızım vardı. Şimdi bir de oğlum oldu. Kızıma iyi bak.” dedi.

Gizem’in babası Mustafa İmre ile dansı geceye damga vurdu.

Yeşim Salkım kızını evlendirdi

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